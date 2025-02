Secoloditalia.it - Daniela Fumarola nuova segretaria della Cisl: gli auguri di Meloni per una “fiduciosa collaborazione”

Leggi su Secoloditalia.it

è stata eletta, consolidando un vantaggio più che cospicuo dopo aver ricevuto 188 voti su 199. Lavicaria ha ricevuto glida parte del presidente del Consiglio Giorgia, che si è augurata di poter costruire un dialogo proficuo con la sindacalista attraverso unagià esistente. “Apasso oggi il testimone in totale serenità, perché so che lei sarà una leader vera, capace di ascoltare, di coinvolgere e di prendere le decisioni che riterrà giuste”, ha spiegato il segretario uscenteLuigi Sbarra, che ha sottolineato come la passione e la forza d’animo“allargheranno ulteriormente il percorso di crescitarafforzandone la rappresentanza e rendendo ancora più chiara la nostra centralità, il nostro protagonismo riformista, all’interno del panorama politico e sindacale”.