Dan alza il volume. "Virtus-Milano da Nba, è un po’ come il duello tra Celtics e Lakers»

"Amici sportivi.". Comincia così l’intervista. Basta chiudere gli occhi per qualche secondo e lasciarsi trasportare da una voce, inconfondibile, che ha racconta il basket Nbail wrestling. Ha fatto la storia dei nostri canestri,quella di una celebre bevenda, che lui diceva di sorseggiare da Chattanooga, Tennessee. Amici sportivi, gli rubiamo il marchio di fabbrica, stiamo parlando di Dan Peterson. Coach,Bologna contro Olimpia. "Stiamo parlando di due club che stanno lottando per risalire la china in campionato". Sulla carta, sono le due corazzate. "Vero, ma non dimentichiamo che entrambe fanno parte dell’Eurolega". Tutti sgomitano per entrare tra le elette. "Sicuro, ma l’Eurolega significa anche sofferenza". Addirittura. "Chiariamo il concetto. Eurolega signifca viaggi, partite, aerei, mai un attimo di riposo.