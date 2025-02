Damiano David in concerto a Roma per la prima volta da solista | ultimi biglietti disponibili

Leggi su Funweek.it

Poco più che ventenne, vincitore a Sanremo e all’Eurovision con il suo gruppo storico Maneskin, oggi è pronto ad esibirsi davanti milioni di persone dacon tutta la grinta che lo contraddistingue e lo rende unico., ospite nella seconda serata della kermesse 2025, si sta preparando per il, quando ci sarà iltorna ad esibirsi nella sua città natale,, e per lalo farà da. I suoi fan hanno già segnato la data: l’11 ottobre 2025. L’appuntamento è al Palazzo dello Sport. LEGGI ANCHE:–Quartiere Quartaccio, ecco dove è nata ElodieL’addio ai Maneskin ha fatto molto parlare la stampa e il pubblico ma il diretto interessato ha tenuto a precisare che si tratta di una pausa e che per lui rappresenta “una sorta di erasmus“Le date Oltre alla data diha programmato 30 concerti in tutto il mondo: Europa, Asia, Australia, Nord e Sud America.