Damiano David è tornato a Sanremo con uno splendido Valentino

Leggi su Gqitalia.it

Da quando ha vinto il Festival dinel 2021 con i Måneskin,è diventato di casa all'Ariston. Dopo esserciun paio di volte in qualità di super ospite, il cantante romano ha fatto lo stesso anche in questa edizione, in versione solista ovviamente. Nella seconda serata disarà protagonista ben due volte: nella prima lo abbiamo visto cantare un classico di Lucio Dalla come Felicità, mentre per la seconda bisognerà aspettare ancora qualche ora.75thMusic Festival 2025 - Day 2Daniele Venturelli/Getty ImagesLa certezza è che, in questa sua prima apparizione sanremese,ha scelto di indossare un look customfirmato Alessandro Michele. Oltre al tuxedo con giacca in grain de poudre nero con fiocco in raso e alla camicia in shantung di seta avorio con collo alla coreana ad alamaro e bottoni a contrasto in faille di seta nero, il look si faceva notare per un paio di particolari degni di nota: il primo era la fascia stretta in vita, un po' un marchio di fabbrica del nuovo corso dicon il designer romano, mentre il secondo erano ovviamente i guanti in pizzo neri (che i più attenti potrebbero aver riconosciuto da un altro look visto su GQ).