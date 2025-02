Tpi.it - Damiano David e il rapporto con i Maneskin: hanno litigato?

e ilcon ie i? La band si è sciolta? La risposta è no. Nessun litigio e nessuna storia finita. Semplicemente i vari membri dalla band italianadeciso di vivere delle esperienze parallele. C’è chi, come Victoria, ha deciso di dedicarsi alla carriera da deejay e chi, come, sta tentando la carriera da solista. In merito alla pausa con i, il frontman,, ha specificato che “è tutto ok, siamo amici come prima. È una pausa, un erasmus”.Una nuova esperienza cheaveva pre-annunciato: “Penso che potrebbe essere sia una cosa molto sana che una cosa molto distruttiva. L’unica cosa che conta è come lo affronti con la band”, le parole pronunciate dal cantante a The Allison Hagendorf Show qualche mese fa.