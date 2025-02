Iodonna.it - Dalle creazioni fai-da-te alla cena a Km 0, tante idee per una festa degli innamorati sostenibile, dimostrando il proprio amore non solo al partner, ma anche al pianeta

Leggi su Iodonna.it

Si avvicina a grandi passi San Valentino, un momento perfetto per dimostrare ilnonal, maal. Quest’anno, infatti, per cambiare abitudini, lasi potrebbe celebrare in modo più consapevole, scegliendo di fare del beneall’ambiente, che bene decisamente non sta. Un San Valentino più green, quindi, lasciando stare le rose, magari, e optando per regali sostenibili, esperienze ecologiche e gesti d’a basso impatto ambientale. Baci Perugina: a San Valentino 2025 spariscono le frasi e arrivano i messaggi vocali X San Valentino, lasciate stare le rose rosseDietrotradizione di regalare fiori, infatti, in particolare le rose rosse, simbolo indiscusso die passione, per quanto un gesto nobile, si nasconde un impatto ambientale e sociale significativo che merita attenzione.