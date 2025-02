Secoloditalia.it - Dall’antimafia dei fatti alla giustizia giusta: la via italiana che manda ai matti boss e caste

La prova del nove per testare la concretezza delle tesi di Giorgia Meloni e del governo sul temal’ha fornita la chiacchierata intercettata deipalermitani pubblicata da Repubblica: «Questa Meloni, minchia, parla come una disonorata.». Così si lamenta il narcotrafficante esclamando, con grande amarezza, «non si cambia niente». Quel «niente», come abbiamo ricordato sul Secolo d’Italia, è il 41bis: il carcere duro per i mafiosi. Una misura che a sinistra da anni in tanti vorrebbero rivedere, alleggerire (come è avvenuto nel caso del terrorista anarchico Alfredo Cospito), al contrario di ciò che sostiene – in maniera compatta – la destra politica: d’accordo con i magistrati più esposti nella lottacriminalità organizzata. Così come d’accordo lo sono stati, parliamo sempre dei pm antimafia, con il primo provvedimento dell’esecutivo di destra-centro, riguardante un altro presidio fondamentale per lotta alle mafie: il mantenimento dell’ergastolo ostativo.