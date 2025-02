Dalla Spagna alla Capitale | recuperate opere d’arte trafugate nelle gallerie di Madrid e Barcellona

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 12 febbraio 2025 – «.Noi oggi siamo quello che la nostra identità, la nostra arte, la nostra cultura ci consente di essere. in questo momento di incontro che suggella, una volta di più questa grande fratellanza tra i due nostri Paesi. Con grande orgoglio restituiamo al Regno dile “sue bellezze, la sua arte e la sua cultura.»Sono le parole che il Questore Massucci ha rivolto all’Ambasciatore Spagnolo in Italia, S.E. Miguel Fernández Palacios, in occasione della restituzione di due dipinti ed una scultura bronzea in altorilievo, rinvenuti ad aprile 2024, a seguito di un’operazione della Squadra Mobile che aveva consentito di procedere al fermo di indiziato di delitto di due cittadini di origine sudamericana, intercettati a Casal dei Pazzi con due grandi valigie, al cui interno erano occultate le preziose tele e la scultura.