Iltempo.it - Dalla poesia di Cristicchi ai "Cuoricini" dei Coma Cose. Spiazza la velocità: tirato in ballo Amadeus

Definirlo un frasario o un repertorio sterile di piccoli accumuli di termini da usare alla bell'e meglio (magari in calce a un post sui social o in un biglietto di auguri) significherebbe non tenere conto del valore del linguaggio e di quelle fiammate che, senza preavviso, portano alla luce. Sanremo, che della parola è un po' la festa (insieme alla musica, si intende), può trasformarsi invece in un'occasione fortunata e tendere la mano a chi, troppo spesso, dimentica il fine ultimo del mezzo espressivo: avere un senso. Non importa se costruttivo o demolitorio. Il sentimentalismo preconfezionato lo lasciamo ad altri. Più che cristallizzarle in elenchi o trasformarle in aforismi, questa rubrica vuole lasciare le frasi libere di sostare o di viaggiare, di dividere o di unire, di volare o di affondare.