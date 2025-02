Anteprima24.it - Dalla Piana del Sele il nuovo mandarino made in UE

Tempo di lettura: 2 minutiDai campi delladelai mercati internazionali. Da Eboli al Fruit Logistica di Berlino. La OP Armonia una delle principali Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli del Sud Italia con sede nella provincia di Salerno, ha presentato alla principale fiera mondiale dell’ortofrutta iltardivo Tang Gold, interamente prodotto nell’areale delladel, per una produzione prevista di 15 mila quintali. “Con questi investimenti la Campania è diventata protagonista di primo piano nel panorama nazionale e internazionale dell’agrumicoltura di eccellenza – dice Marco Eleuteri amministratore delegato della OP Armonia – inoltre la varietà tardiva ci permette di presidiare il mercato fino a fine aprile, in un periodo in cui il mercato europeo faceva ampio ricorso all’importazione di prodotti extra-UE.