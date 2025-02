Sport.quotidiano.net - Dalla Brianza ai Campionati italiani Allievi. Nicolò Vidal, battesimo tricolore e nuovo record sui 5.000 indoor

Un inizio così veloce raramente si era visto. La stagione dell’atletica, seppur a livello, è appena cominciata, ma non mancano i primati. Gli sprinter lombardi sono subito partiti spingendo e non sono da meno anche gli altri. A dirlo sono i fatti o meglio il tempo fatto dal marciatoresui 5.000 metri in occasione deiAllievead Ancona. Il brianzolo di Limbiate, classe 2008, tesserato con la PBM Bovisio Masciago, ha conquistato il titolo, ma soprattutto la nuova Miglior Prestazione Italiana, al coperto, con il crono di 20’46.19, migliore di otto secondi rispetto al precedente riferimento cronometrico, 20’54.38 di Nicola Lomuscio che resisteva dal 2020. Una bella soddisfazione per il lombardo allenato da Ilaria Lanzani, che rompe una sorta di maledizione.