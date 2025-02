Lanotiziagiornale.it - Dal ripudio al business della guerra: picconata alla trasparenza sulle armi

L’attacco finalelegge 185 del 1990 è servito. Il governo Meloni sta portando a termine l’operazione di smantellamento di una delle poche normative italiane che imponeva limiti all’esportazione di armamenti. Il 17 febbraio la Camera voterà la modifica che renderà di fatto impossibile il controllovendite diverso regimi autoritari e paesi in. Una vittoria per il complesso militare-industriale, una disfatta per chi crede ancora nellae nella responsabilità politica.Dal controlloderegulation: la finelegge 185La legge 185, nata nel 1990 graziemobilitazionesocietà civile, ha cercato di mettere un argine al commercio indiscriminato di. Non un divieto assoluto, ma regole chiare: stop alle vendite verso paesi in conflitto o che violano i diritti umani, obbligo di relazioni annuali dettagliate sull’export bellico,istituzioni bancarie coinvolte.