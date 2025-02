Quifinanza.it - Dal pezzotto al Mondiale per club, il pubblico è stanco di pagare: crollano i prezzi

Leggi su Quifinanza.it

Ai pianti alti del sistema calcio è risultata evidente la necessità di far evolvere il sistema. L’obiettivo? Assicurarsi un certo ricambio generazionale e un aumento delle compagini e, dunque, delle tifoserie, in ambito internazionale.Peccato che negli anni Duemila non sia stato partorito altro che questo:calendario spezzatino;aumento delle partite;nuove competizioni internazionali.Chi gestisce questo costoso giocattolo non ascolta e vive in una condizione mentale totalmente distaccata dalla massa. La gente è però stanca di questo trend, così come di diritti Tv frammentati e costi alle stelle. Il ritorno della pirateria ne è una prova evidente, così come l’esplosione della Kings League e derivati, prima vera rivoluzione nel calcio in favore di Millennial, Gen Z e Gen Alpha.perridottiA chi interessa delper? Una manifestazione nata per i dirigenti e per contrastare il progetto della Super League, annunciato e affossato in questi anni.