Dal cinema ai videogame e viceversa

Il legame traè sempre stato molto forte, un rapporto di reciproca influenza che ha dato vita a opere indimenticabili. Il grande schermo ha spesso ispirato il mondo videoludico con adattamenti di pellicole di successo, mentre i videogiochi hanno trovato nelun potente mezzo per espandere le proprie storie e raggiungere un pubblico ancora più vasto. Questa interazione si è intensificata con il progresso tecnologico, permettendo di superare i limiti narrativi e visivi di entrambi i media.L’industriatografica, da sempre attenta alle tendenze, ha visto nel mondo dei videogiochi un’opportunità per ampliare il proprio pubblico, sfruttando il coinvolgimento emotivo e l’interattività tipici di questo settore. Allo stesso modo, ihanno tratto grande ispirazione dal linguaggiotografico, adottando tecniche narrative e registiche per creare esperienze immersive e coinvolgenti.