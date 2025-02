Iodonna.it - Dal 3 all'11 marzo sfileranno le collezioni dedicate all'Autunno-Inverno 2025/26. Tra debutti eccellenti, graditi ritorni, brand da tenere d'occhio e maison storiche

Il tour de force dell’industria della moda continua. Mentre New York ha vissuto un’altra settimana di sfilate interessanti, traaffermate eredivivi, Londra e Milano scaldano i motori. In attesa di sbarcare nella capitale britannica, però, c’è da scoprire il calendario della Paris Fashion Week. Nel giardino di Carolina Herrera. La sfilata/2026 a New York X La settimana della moda parigina si svolgerà dunque dal 3 all’11, con un totale di 72 show e 37 presentazioni.