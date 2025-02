Iodonna.it - Dal 12 febbraio il film Marvel "Brave New World" con Anthony Mackie

Roma, 11 feb. (askanews) – L’attesa per i fan dellaè terminata: il 12arriva nei cinema italiani “Captain America:New”. Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nelCinematic Universe, Sam Wilson si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un complotto globale prima che scatti un allarme rosso. Leggi anche › Becoming Elektra: Jennifer Garner svela il training per indossare la stessa tuta () di 20 anni fa Questorappresenta la consacrazione cinematografica di Sam Wilson, interpretato da, che aveva ereditato lo scudo da Steve Rogers-Chris Evans al termine di “Avengers: Endgame”.