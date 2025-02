Ilgiorno.it - Da peso a risorsa: il polo fieristico di Codogno è in utile

(Lodi) – Da. Da buco nei conti con le entrate minori rispetto alle uscite alle previsioni in attivo. Il quartieredi viale Medaglie d’Oro si inserisce a pieno titolo tra i servizi a domanda individuale che cominciano a produrre utili e, anche quest’anno, il trend positivo è confermato nello schema che la Giunta ha recentemente approvato e che fa parte del bilancio preventivo il quale sarà messo in discussione a fine mese in Consiglio comunale. Nel 2025, infatti, in prospettiva, secondo i calcoli iniziali, ilincasserà oltre 255mila euro a fronte di 242mila euro di spesa, trend positivo (anche se in misura minore) messo a preventivo l’anno scorso (246 mila di introiti contro i 240 di soldi in uscita). Nel 2023, le ipotesi iniziali erano invece negative tenuto conto che si prospettava un guadagno di 195mila euro a fronte di 225mila euro di uscite.