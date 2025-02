Romadailynews.it - Da Fondazione Cariplo 215 milioni per attività filantropiche, focus sui neet

Le risorse disponibili diper lepreviste per il 2025 aumenteranno da 150 a oltre 215di euro. È quanto emerso oggi a Milano in occasione della presentazione del programma delledi quest’anno dellae di alcune novità significative. Una parte rilevante dei fondi – cresciuti grazie ai buoni risultati della gestione patrimoniale – sarà destinata a tre programmi triennali, denominati “sfide di mandato”, ognuno dei quali riceverà 20di euro.Tra questi, particolare attenzione è stata data all’iniziativa dedicata ai giovani che non studiano né lavorano (), sviluppata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è ridurre il tasso dial 9 per cento entro il 2030, coinvolgendo 20 mila giovani in Lombardia attraverso azioni di prevenzione della dispersione scolastica e percorsi di inserimento nel mondo del lavoro.