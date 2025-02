Liberoquotidiano.it - "Da chi può arrivare la vera sorpresa". Milano o Bologna? Charlie Recalcati stupisce il basket

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel senato accademico delitaliano, Carlo “occupa un posto d'onore per le medaglie che si è guadagnato in carriera, prima da giocatore e poi da allenatore. Con Cantù ha vinto tutto quando era un cecchino infallibile e bucava la retina, da coach ha conquistato tre scudetti a Varese,e Siena, poi da ct ha guidato la nazionale a una fantastica medaglia d'argento olimpica. Per Libero fa le carte alle Final Four di Coppa Italia che iniziano oggi., la Coppa Italia con otto squadre finaliste è un format che funziona, no? «Parecchio. A Torino hanno venduto 40.000 biglietti per tutte le gare. La gara secca ad eliminazione piace, emoziona e diverte». Storicamente la Coppa Italia finisce sempre a una squadra outsider, come mai? «Proprio per l'imprevedibilità che ha una gara senza domani dove può succederemente di tutto in 40 minuti.