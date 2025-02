cuoriconnessi Lotto per chi non è capace di farlo | otto storie di giovani contro il cyberbullismo e per un uso responsabile della tecnologia

Leggi su Open.online

«Criticate la mia disabilità? Prendetela, ve la regalo, facciamo a cambio, provate e poi ne riparliamo». Riccardo Aldighieri, influencer con oltre 4,3 milioni di followers e vincitore dei Tik Tok Awards per la categoria “Voice for change. Creator dell’anno” è uno dei protagonisti del nuovo libro di, scritto da Luca Pagliari.è l’iniziativa di sensibilizzazioneile a favore di un utilizzo consapevolerete e, realizzata da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato. Il libro, alla sua sesta edizione e disponibile gratuitamente online e dal 14 febbraio in formato cartaceo presso tutti i punti vendita Unieuro senza alcun obbligo di acquisto, è stato presentato ieri, 11 febbraio, in occasione del Safer Internet Day 2025 all’Auditorium ParcoMusica di Roma, con migliaia di studenti italiani connessi in live streaming.