Thesocialpost.it - Cuneo, violenta esplosione in un’abitazione: una persona trovata morta sotto le macerie

Un’ha devastatoa Martiniana Po, in provincia di, causando un morto, due feriti e diversi dispersi. La deflagrazione ha provocato il crollo parziale dell’edificio. Al momento, unaè statapriva di vitale, mentre due feriti sono stati tratti in salvo: uno in codice giallo e l’altro in codice verde. Altre persone potrebbero essere ancora intrappolatei resti della struttura.Le autorità hanno allertato l’elicottero notturno, che atterrerà a Saluzzo per soccorrere eventuali feriti gravi, soprattutto in caso di ustioni o intossicazione da monossido di carbonio.Secondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe avvenuta indi via Roma, forse a causa di una bombola del gas. L’impatto è stato talmente violento da far crollare parte dell’edificio.