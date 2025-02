Lanazione.it - Cultura: Momenti Musicali porta alla scoperta del Flauto Magico di Mozart

Pisa, 12 febbraio 2025 – Un evento-concerto coinvolgente e di grande valore artistico, basato sul racconto deldi, è quello ideato dScuola di Musica “Bonamici” con il contributo di Fondazione Pisa, in programma alle Officine Garibaldi il 18 febbraio alle ore 10. Lo spettacolo vede protagonista l’attore Gabriele Duma che ha trascritto e adattato la storia della famosa operaiana per renderla più accessibile a un pubblico di bambini e ragazzi, e che interpreterà i vari personaggi conducendo il pubblico in un’atmosfera sospesa e magica. Il racconto sarà intercalato dall’esecuzione delle Arie e dei Duetti più famosi dell’opera graziepresenza di quattro cantanti lirici: il soprano Jennifer Schittino, il tenore Marco Mustaro, il baritono Stavros Mantis e il basso Giorgio Marcello, accompagnati al pianoforte da Chiara Mariani.