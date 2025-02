Bergamonews.it - Cuadrado dà un’altro passo all’Atalanta. Posch, che disastro! Male Bellanova ed Ederson

Club Brugge-Atalanta 2-1, le pagelleRui Patricio 6 – Incolpevole sui gol, per il resto non commette errori.Djimsiti 6 – Balla meno di tutti nel reparto difensivo.Hien 6 – Significativo numero di palloni persi in zone delicate nel primo quarto d’ora, in linea con il resto dell’ora di gioco. Cresce nel finale quando il Brugge inserisce un attaccante più fisico e meno mobile. Sulla beffa finale c’è poco da dire.4.5 – A sinistra non si può guardare: dormita orribile sull’1-0, pure in altre occasioni Talbi lo svernicia. Dopo 23 minuti trasloca sul suo lato abituale di competenza e si leva qualche tormento, ma non è ancora del tutto a suo agio.(71’ Toloi 5.5 – Non riesce a dare il cambio di.)5 – Gli tocca il difficile compito di fronteggiare il pericolosissimo De Cuyper in corsia.