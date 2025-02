Feedpress.me - Crolla la produzione industriale, auto in caduta libera. Scoppia la polemica politica

Leggi su Feedpress.me

Laa dicembre elacon le opposizioni e i sindacati che accusano il Governo di non fare abbastanza per fronteggiare la crisi dell’industria ormai deflagrata e riflessa nei numeri di stagnazione già registrati dal pil. E’ una crisi europea e non solo italiana, è la replica del ministro Urso. A dicembre l’industria nel suo complesso ha visto.