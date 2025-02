Metropolitanmagazine.it - Cristina Trivulzio, l’emancipazione femminile e il risorgimento italiano

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, lo dedichiamo a una donna eccezionale che ha dato un enorme contributo al, impegnandosi tutta la vita per l’indipendenza italiana. Il suo nome è, la principessa rivoluzionaria, fonte divinamilano.it“Ero una bambina melanconica, seria, introversa, tranquilla, talmente timida che mi accadeva spesso di scoppiare in singhiozzi nel salotto di mia madre perché credevo di accorgermi che mi stavano guardando o che volevano farmi parlare”. Cosìsi descrive, come riportato dal libro “La principessadi Belgioioso” di A.Malvezzi, ricordando alla sua infanzia ad Ernesta Bisi, la sua maestra di disegno. Come si usava nel diciannovesimo secolo, le figlie della nobiltà imparavano infatti disegno, pittura e pianoforte ma lanon fu mai uguale alle donne del suo tempo e dimostrò subito la sua tempra in un infanzia non facile.