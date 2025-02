Donnapop.it - Cristiano Malgioglio perché porta sempre gli occhiali? Quali sono le canzoni scritte da lui?

Leggi su Donnapop.it

, personaggio televisivo eccentrico e originale, ha scritto svariatete al successo da cantanti famosi. Scopriamoi brani pensati dall’autore siciliano!Leggi anche:ha «3 fidanzati diversi», ma con chi sta davvero? Ecco la rispostaDalla critica facile esul pezzo,è tra i più noti personaggi del piccolo schermo italiano. Anche se spesso svela fatti e misfatti della televisione, di se stesso racconta giusto il minimo indispensabile. Scopriamo di seguito alcune curiosità sulla sua vita privata! View this post on InstagramA post shared by(@real)Etàha 79 anni: è nato a Ramacca, in provincia di Catania, il 23 aprile 1945, sotto il segno zodiacale del Toro.