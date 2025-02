Fanpage.it - Cristiano Malgioglio a Sanremo: “Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero, basta chiedermi come mi vesto”

Leggi su Fanpage.it

sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di2025. Nel corso della conferenza stampa, l'artista ha parlato dei suoi outfit, dicendosi stufo del fatto che tutti continuino a chiederglielo. Poi ha ricordato i brani che scrisse in passato: "Per le donne i miei brani migliori. Non uso volgarità, può esserci un doppio senso".