Cristiano Malgioglio a Sanremo 2025 il paroliere che non è solo leggerezza | La prevenzione è importante ho rischiato di morire per un melanoma

È un fiume in piena,, conduttore, personaggio tv, eccolo arrivare sul palco dell’Ariston nel suo classico e irresistibile luccichio. Ma la vita dinon è stata sempre egioia. Nel 2021 ila Verissimo ha parlato dell’importanza delladopo avere scoperto e curato un: “Quando sono andato dal professor Mercuri (primario di Dermatologia ospedale San Raffaele, ndr) mi ha chiesto ‘da quanto tempo hai questo neo?’ e io ho risposto che non lo sapevo. Mi ha detto che bisognava toglierlo subito. Così abbiamo fatto ma dopo tre giorni mi hanno chiamato dicendo che dovevo operarmi, annullare tutti i programmi. Il professore mi ha spiegato che se avessi atteso ancora due o tre mesi non avrei fatto in tempo a operare e mi sarebbero restati cinque mesi di vita, ho avuto paura, al mattino mi guardavo allo specchio e piangevo”.