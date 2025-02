Anteprima24.it - Crisi settore automotive e aeronautico, il Senatore Matera interroga il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Tempo di lettura: 3 minutiUnazione a risposta scritta ale delin. È quella che è stata presentata in tema didele aeronautico, con particolare riferimento al territorio sannita, daldi Fratelli d’Italia Domenico.“Negli ultimi anni – ha evidenziato il parlamentare – il comparto sta attraversando una profondadovuta alla transizione ecologica, alla riconversione produttiva legata all’elettrificazione dei veicoli e ai mutamenti della domanda globale. Il territorio della provincia di Benevento sta subendo in modo particolarmente grave gli effetti di questa, con numerose aziende delin difficoltà e centinaia di lavoratori coinvolti nelle vertenze aperte”. Tra le aziende del territorio che sono state colpite da questa fase critica, ha espostonel contesto dellazione, figurano la Hanon Systems di Benevento, che ha annunciato la chiusura dello stabilimento, con la conseguente perdita di 60 posti di lavoro diretti; la Ficomirrors di Morcone, che sta attraversando unaprolungata con oltre 200 dipendenti coinvolti in un’incertezza occupazionale sempre più grave; la Adler Pelzer Group (Airola), che ha richiesto la proroga della cassa integrazione straordinaria per altri 12 mesi, evidenziando le difficoltà delsul territorio; la Fibro Spa, sempre di Airola, realtà più piccola che impiega una ventina di lavoratori, la cui continuità produttiva è messa a rischio dalladell’indotto e dalla mancanza di un piano industriale chiaro; E, ancora, come da recenti cronache, la Dema (con stabilimenti a Paolisi, Somma Vesuviana, Brindisi), azienda delaeronautico, con 198 dipendenti a rischio esubero su un totale di 500 lavoratori distribuiti tra i vari stabilimenti.