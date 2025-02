Oasport.it - Cricket, il match della Challenge League tra Italia ed Uganda viene cancellato a causa della pioggia

Ladiventa protagonista ad Hong Kong, sedeseconda tappa del Gruppo BICC2023-2026, step di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027:iltraed, con le due squadre che, senza scendere in campo, acquisiscono un punto a testa in classifica.Impossibile scendere in campo sia al KowloonClub di Kowloon, dove avrebbero dovuto giocare gli azzurri e gli africani, sia al Tin Kwong Road Recreation Ground, dove si sarebbe dovuto disputare l’incontro tra i padroni di Hong Kong Cina e la Tanzania, sfida che a sua volta subisce la cancellazione per il maltempo.In virtù degli eventi odierni,ed Hong Kong Cina restano appaiate, in attesa dello scontro diretto di domenica, a quota 12 (ma gli azzurri hanno un miglior Net Run Rate), alle spalle dell’, in testa alla classifica con 14 punti.