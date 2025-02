Notizie.com - Cos’è la truffa del finto Guido Crosetto, il Ministro deposita l’esposto: trovati i soldi di Massimo Moratti

Ildella Difesain queste ore ha presentato un esposto ai carabinieri. Nel fascicolo l’ipotesi che un gruppo ditori, utilizzando la voce dell’esponente di Fratelli d’Italia, abbiano contattato numerosi imprenditori chiedendo ingenti somme di denaro.ladel, ildi(ANSA FOTO) – Notizie.comSomme che sarebbero servite per pagare presunti riscatti legati alla liberazione di giornalisti rapiti in Medio Oriente. Un raggiro sofisticato, che ha fatto leva sul recente caso della reporter Cecilia Sala detenuta in Iran e poi rilasciata. E che ha visto cadere nella trappola anche, l’ex patron dell’Inter.Al lavoro per stringere il cerchio attorno alla banda di malviventi ci sono i carabinieri e i pm della Procura della Repubblica di Milano.