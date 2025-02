Cultweb.it - Cos’è la fluoxetina che Fedez nomina nella canzone Battito a Sanremo 2025

Chesia uno dei protagonisti diè risaputo. La sua, ha colpito molto per l’interpretazione del rapper, molto sentita e sofferente (aveva anche le lenti a contatto nere che tanto avevano spaventato i fan). Il brano parla di depressione e di malessere psicologico, tema molto caro al musicista, che non ha mai fatto mistero di essere in cura e di assumere psicofarmaci. Un medicinale, in particolare, la, compare nel testo. Laè un principio attivo utilizzato in caso di depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi dell’alimentazione e attacchi di panico. Tra i suoi impieghi anche il trattamento della dipendenza da alcol, disturbo da deficit di attenzione, personalità borderline, disturbi del sonno e disturbo post traumatico da stress.