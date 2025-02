Notizie.com - Cos’è il test della camminata nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli: perché si è tornati a parlare di “Ignoto 1”

Leggi su Notizie.com

Louis Dassilva, l’uomo accusatodi, ha percorso un tratto di strada sotto gli occhi attenti di decine di poliziotti.ilneldisi èdi “1” (ANSA FOTO) – Notizie.comDassilva ha effettuato quello che nelle carte giudiziarie è denominato. Si tratta di un esperimento giudiziario utilizzato per analizzare e confrontare la postura, l’andatura e le caratteristiche fisiche di un soggetto con quelle di una figura ripresa da telecamere di sorveglianza.Il metodo viene impiegato per verificare se un individuo possa essere identificato come la persona che appare nei filmati, basandosi su parametri biometrici e comportamentali. Neldi, ilsi sta rivelando un elemento cruciale per la valutazione delle prove.