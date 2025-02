Cos' è il Gore-Tex? Ti raccontiamo il materiale preferito dagli adepti del gorpcore

Leggi su Gqitalia.it

è il nome dela cui da moltissimi anni, ormai, ci si affida per tenere fuori l'umidità e mantenere il proprio stile ai massimi livelli. Sulle prime, questa scoperta, in realtà accidentale, è stata commercializzata innanzitutto per gli amanti della vita all'aria aperta, ma poi si è diffusa fino a diventare cara alle maison di moda, agli appassionati delle migliori marche, ma più ancora a chiunque voglia restare all'asciutto senza rinunciare all'estetica del proprio outfit.Oggi, la diciturasi trova in tantissimi brandquali The North Face, Patagonia, e Arc’teryx, senza dimenticare i brand più generalisti, come Nike, adidas, Carhartt, e Moncler.Alla fine, cos'é il? Come si è passati da un esperimento di laboratorio all'indovinatissimo simbolo di stile che ammiriamo oggi? Perché come tessuto è praticamente ovunque?Si va in profondità, uno strato dopo l'altro, fino a scoprire tutta la trama.