Thesocialpost.it - “Cosa l’ha uccisa”. Neonata di un mese morta in casa, la terribile scoperta degli investigatori

Leggi su Thesocialpost.it

Una giovane madre di 21 anni è stata inserita nel registroindagati dalla Procura di Lucca con l’accusa di omicidio colposo nei confronti della sua. La decisione è stata presa dal pubblico ministero responsabile dell’inchiesta riguardante il decesso della piccola, trovata senza vita nel suo lettino dalla madre venerdì scorso nella loro abitazione a Lucca. L’indagine nei confronti della madre è stata avviata come atto necessario per permettere la nomina di esperti di parte.La, di soli un, potrebbe aver assorbito attraverso il latte materno una sostanza che si è rivelata letale. Non si esclude la possibilità di un’assunzione involontaria di sostanze tossiche presenti nell’ambiente domestico o il verificarsi della SIDS, ovvero la morte in culla che può colpire i neonati.