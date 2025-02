Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di mercoledì 12 febbraio

, 122025 - Non si arrestano mai glie gli eventi culturali sotto le Due Torri, che arricchiscono l'agenda di bolognesi e visitatori in città. Come ogni giorno, vi proponiamo una lunga lista di attività da seguire a. Continua fino a domenica Art City, kermesse che porta l'arte contemporanea negli spazi cittadini, tra mostre, installazioni ed esposizioni temporanee. Alle 18, alla libreria Coop Zanichelli, Sara Giudice presenta Polveriera Tunisia. Cronache di un Paese al collasso, in dialogo con Eleana Elefante. Modera Chiara Pretto di Geopolis. Sempre alle 18, in Salaborsa, Marco Magnani parla del suo libro Il grande scollamento. Altro libro alle 18, quando Valentina Pisanty presenta Antisemita. Una parola in ostaggio alla libreria Modo Infoshop, con Mauro Boarelli ed Elena Monicelli.