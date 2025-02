Linkiesta.it - Cosa cambia da Gravner con i nuovi contenitori in vetro

Leggi su Linkiesta.it

L’arrivo di un nuovo contenitore in un’azienda vinicola non è di per sé una grande notizia. In Italia le cantine sono tante e ogni giorno ci sono botti di legno, cisterne in acciaio, vasche in cemento e anfore di terracotta che viaggiano verso i luoghi di produzione. Se però la cantina in questione è quella di Joško, la storiaeccome, perché proprio qui alcune decisioni prese negli anni Novanta in fatto dihanno contribuito a scrivere una parte importante della storia recente del vino italiano.Oggi quell’occasione sembra in un certo senso ripetersi perché, dopo anni di contatti, ricerche e confronti, sono arrivati nell’azienda di Oslavia cinquevasi vinari in cui il materiale a contatto con il vino sarà soltanto il. Uno è EnoKube, contenitore interamente costruito intemprato – portello compreso – gli altri sono cilindrici e da fuori sembrano molto simili alle cisterne in acciaio che in azienda danon si vedono più da tempo, con la differenza che all’interno sono rivestite di