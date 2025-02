Lanazione.it - Corteo per la sicurezza, scende in strada anche Del Rosso

Montecatini, 12 febbraio 2025 – Ci saràil sindaco Claudio Delstasera alla passeggiata per la. Ilpartirà alle 19:30 dalla boutique Bonvicini, che nei giorni scorsi è stata tra l’altro vittima di una spaccata notturna ai danni di una delle vetrine che si affacciano sul corso Matteotti. Una manifestazione che ritorna a un anno esatto dalla fiaccolata contro le occupazioni e i vandalismi che si erano verificati negli alberghi , tendenza che aveva caratterizzato la passata stagione invernale. Ad organizzare l’iniziativa di stasera una commerciante conosciuta e stimata in città, Michela Caruso, titolare con il marito della pasticceria Sweet di via Balducci. “Abbiamo inviato la comunicazione alla questura di Pistoia – ha spiegato Caruso nei giorni scorsi – e aspettiamo una risposta positiva e attiva da parte di tutta la cittadinanza.