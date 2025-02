Latinatoday.it - Corte dei conti: regolare il conto giudiziale 2019, assolto l'ex sindaco Coletta

Leggi su Latinatoday.it

Completo discarico per Damiano: la gestione finanziaria deldeldel Comune (quando eradi Latina) era. Lo ha stabilito la sentenza delladei, sezione giurisdizionale per il Lazio, in merito alla vicenda del, nata da un rilievo.