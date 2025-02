Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Scudetto senza Neres”

Leggi su Napolipiu.com

: “”">La maledizione della fascia sinistra continua a tormentare il Napoli. Dopo l’addio di Kvaratskhelia e un mercato che non ha colmato le lacune, ora è toccato a Davidfermarsi per infortunio. L’esterno brasiliano, uno dei giocatori più incisivi della squadra, sarà costretto a uno stop di circa cinque settimane a causa di una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Un’aspesante nel momento chiave della stagione, come sottolineato da Fabio Mandarini sul, con il Napoli che si appresta ad affrontare un ciclo di partite decisive per le sorti del campionato.Una sequenza di infortuni da recordQuella diè solo l’ultima tegola in una serie di infortuni che ha falcidiato la corsia sinistra.