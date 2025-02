Dayitalianews.com - “Correte, c’è una bomba inesplosa!”. Si mobilitano carabinieri e artificieri, ma era solo un lampadario sporco

Un residente di Gussago, in provincia di Brescia, mentre stava camminando in una strada di campagna del paese ha posato l’occhio su un oggetto che fuoriusciva dalla pozzanghera di un fosso, che lo ha prima insospettito, poi terrorizzato, poiché era convinto che si trattava di unao di una mina anti-uomo, forse un residuo bellico della Seconda Guerra Mondiale.L’intervento degliDopo l’allarme dell’uomo c’è stata una mastodontica mobilitazione di, poliziotti,e Croce Rossa Militare che si sono precipitati sul posto. Le forze dell’ordine hanno isolato la zona, dopodiché sono intervenuti gli uomini del “Genio guastatori” di Cremona del 10° Reggimento, pronti a far brillare in sicurezza l’ordigno.Una volta recuperato l’oggetto è però stata fatta la clamorosa scoperta: non si trattava di unané tanto meno di una mina antiuomo, ma era semplicemente un paralumee arrugginito, che però in un primo momento ha tratto in inganno anche occhi esperti come quelli degli