Ilrestodelcarlino.it - Corno alle Scale, la seggiovia si farà: il Consiglio di Stato boccia il ricorso degli ambientalisti

(Bologna), 12 febbraio 2025 – La nuovaalsi. Gliescono sconfitti anche nel secondo (e ultimo) grado di giudizio. Infatti – dopo il Tar – anche ildiha respinto ilcontro l’opera sull'Appenino bolognese. Italia Nostra, i livelli emiliano-romagnoli di Cai, Associazione Ornitologi, Mountain Wilderness, Trekking Italia, e Wwf di Bologna avevano impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna contestando almeno otto punti per i quali secondo loro andava stoppato il nuovo impianto. Ma la quarta sezione deldiha deciso che l'appello"deve essere respinto". La sentenza, pubblicata oggi e di 22 pagine, ripercorre uno per uno i motivi di opposizione alla nuovaquadriposto in sostituzione di quella ad ammorsamento fisso Direttissima e della sciovia Cupolino.