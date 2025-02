Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, ottavi di finale della fase nazionale: oggi alle 15. Urbania a San Sepolcro con la voglia di stupire

l’va in Toscana per affrontareore 15 (al Buitoni di San) i pari grado di Vivi Altotevere S.che hanno vinto laregionale battendo il Cannara per 1 a 0 con rete di Bartoccini. La gara diè valida per il primo match deglidi. Dopo il primo turno (il ritorno è fissato per mercoledì 19 febbraio) ci saranno i quarti e le semifinali e anche qui con gare di andata e ritorno, laè in gara secca e in campo neutro. La vincente del torneo ottiene la promozione diretta in serie D. Nel caso in cui l’avesse già conquistata tramite il campionato, il diritto andrà alla finalista. Dovessero essere state entrambe promosse, toccherebbe a una delle semifinaliste. A vincere la competizione(stagione 2010-11) fu l’Ancona battendo (il 6 aprile 2011) nella finalissima di Roma (Stadio Casal del Marmo) il Città di Marino per 3 a 1.