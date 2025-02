Tarantinitime.it - Controlli della polizia, trovati 100 grammi di droga

Tarantini Time QuotidianoOperazione di alto impattodi Stato in città con equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e l’unità Cinofiladi Frontiera di Brindisi. Numerosiin strada soprattutto nella zona di Tramontone dove maggiore è stata la richiesta di sicurezza da parte dei residenti per l’aumento dei reati predatori. Gli equipaggi hanno effettuato due posti di controllo, controllato una quarantina di macchine ed una cinquantina di persone.Il servizio si è poi spostato in città conpresso i destinatarimisura degli arresti domiciliare al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni loro imposte.In particolare, presso l’abitazione di un arrestato domiciliare, è stato rilevato un allaccio abusivo alla rete elettrica con conseguente denuncia del titolare dell’appartamento perché presunto responsabile del furto di energia elettrica.