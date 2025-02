Ilrestodelcarlino.it - Conto alla rovescia per lo storico Carnevale

di Pier Luigi TrombettaI due storici carnevali del Comune di San Giovanni in Persiceto scaldano i motori. Domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo prossimi si svolgeranno infatti la 151esima edizione delpersicetano e il 136esimodi San Matteo della Decima. Domenica 23 febbraio si terrà la prima esibizione di corsi mascherati, sia nel capoluogo sia nella vicina frazione di Decima. Domenica 2 marzo seguirà la seconda giornata di sfilata che si concluderà con le premiazioni. Per quanto riguarda San Giovanni, la festa è organizzata dall’associazionePersiceto, domenica 23, alle 9, nei pressi della chiesa dei santi Ippolito e Cassiano della frazione di Castagnolo partenza della tradizionale ‘Passeggiata della corte di re Bertoldo’, con accompagnamento musicale e poi con arrivo a San Giovanni in piazza del Popolo.