Anteprima24.it - Continuano le attività del Tavolo tecnico interistituzionale contro la violenza di genere

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta stamattina presso la Sala Marcello Torre di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, una riunione operativa delladicoordinata dalla consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Filomena Rosamilia e dalla Presidente dell’Associazione Sportello Rosa APS, avv. Maria Gabriella Marotta, con i responsabili degli ambiti territoriali per organizzare la distribuzione delle brochure “Tutti i volti della”, realizzate in ben 8 lingue.Un inpartecipato che ha rappresentato una importante occasione di confronto con l’obiettivo di rafforzare la rete di prevenzione, protezione e supporto alle vittime di. Lavorare insieme è fondamentale per offrire risposte concrete al fenomeno della, purtroppo sempre in crescita; la Provincia di Salerno si sta adoperando senza sosta come cabina di regia con le altre istituzioni per il contrasto alla grave piaga delle varie forme die per offrire assistenza e cure con il coinvolgimento di diversi soggetti, le cosiddette Antenne Sociali.