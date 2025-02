Metropolitanmagazine.it - Continua il viaggio di La Perla: presentate 16 manifestazioni di interesse per l’acquisizione

l’impegno del Mimit per riqualificare e riposizionare l’azienda La. Scadevano il 10 febbraio i termini indicati nell’avviso mandato ai commissari straordinari di LaManufacturing: alla loro scrivania sono arrivate ben 16di. A mandarle altrettanti soggetti industriali e finanziarim in risposta all’avviso di vendita unitaria degli asset del gruppo. Questi sono gli aggiornamenti riportati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.LasedicidiI dirigenti si sono detti commossi e entusiasti dell’riscontrato, soprattutto a ridosso della scadenza dei termini. Inoltre, i commissari hanno richiesto al ministero l’autorizzazione a prorogare i termini per la presentazione delledidi qualche settimana, per ampliare la possibilità di partecipazione e permettere l’arrivo di altre istruttorie.