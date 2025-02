Quotidiano.net - Conti scoppia a piangere: "Grazie mamma"

Altro che rapper brutali, scomposti e maleducati. Questo è il Festival della(o dell’Italia mammona?). I buoni sentimenti sono più infestanti dell’edera: si diffondono intorno e soffocano qualsiasi tentativo di malvagità. Non sopravviverebbe nemmeno Cattivissimo Me. Ieri in conferenza stampa Carlo– di solito gioviale e scherzoso – ha rivelato un aspetto di sé finora sconosciuto. Una domanda dei giornalisti ha spalancato l’armadio dei ricordi. I cassetti si sono aperti e ne sono usciti melanconia e dolore. Il conduttore, 63 anni, non ha saputo trattenere la commozione e le lacrime quando ha ricordato la madre, scomparsa nel 2002. "Sono stato cresciuto da mia madre, perché ho perso mio padre quando avevo 18 mesi. È lei che mi ha insegnato i valori che voglio trasmettere a mio figlio: rispetto e onestà.