Iltempo.it - Conti chiude il caso del videomessaggio del Papa: "Siamo alla fantascienza"

Leggi su Iltempo.it

Tra le sorprese preparate da Carloper la prima serata del Festival di Sanremo a stupire di più è stato ildiFrancesco. Un Pontefice, per la prima volta nella storia della kermesse canora, ha voluto spendere delle parole per i telespettatori della gara parlando della musica "come strumento di pace", lingua universale che "può aiutare la convivenza dei popoli". Stamattina, però, proprio sul breve filmato di Bergoglio è montato un. Dagospia ha lanciato in rete un suo retroscena secondo cui ilnon avrebbe accolto con piacere la messa in onda del suoperché girato a maggio in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini. Un'indiscrezione, questa, che però è stata presto smentita. Stando a quanto apprende l'Adnkronos da fonti autorevoli, ilè stato registrato due giorni fa a Casa Santa Marta, dove ilrisiede.