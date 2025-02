Ilrestodelcarlino.it - Conti cambia tutto, ma non la Sound D-Light

Anche per il 2025 laD-srl di Pesaro è protagonista dell’illuminotecnica al Festival di Sanremo. L’azienda, guidata da Paolo Marcuzzi, conferma la sua presenza al Teatro Ariston e amplia il suo raggio d’azione. "Sì, facciamo tutta l’illuminotecnica dell’Ariston e del Suzuki Stage – spiega Marcuzzi –. Ci occupiamo anche del Green Carpet, del PrimaFestival, del DopoFestival, di Radio 2 e della Sala Stampa. Praticamente, ovunque ci siano lampadine, ci siamo noi". Il lavoro diD-srl a Sanremo è innua evoluzione. "Il progetto iniziale viene trasformato in un progetto esecutivo connue verifiche" ha aggiunto Marcuzzi. "C’è molta tecnologia applicata in modo non convenzionale, per ottenere il risultato che vedete poi in tv". Una delle novità più importanti riguarda il cambio dello scenografo.